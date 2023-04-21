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Bayramda doğru beslenme nasıl olmalı? Oruç sonrası yemek düzenine dikkat

A Haber
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Giriş: 21.04.2023 09:58
Oruçla vücudumuz kendini yeniledi, depolar boşaldı bir aylık süreçte uzun saatler süren açlığa da alıştık. Bayramla birlikte iki öğün beslenme düzeninden çıkılacak. Peki oruçtan normal beslenmeye geçiş nasıl olmalı? Bayramda neler yemeli? Bu soruların cevabını beslenme uzmanı Fatma Turanlı A Haber’de yanıtladı.
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