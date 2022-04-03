Bayraktar Kızılelma’nın özellikleri neler? Abdullah Ağar A Haber'de anlattı: MİUS'la geri dönüşsüz planlar yapılabilecek! En önemli özelliği...

Son dakika haberi... Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ile ilgili heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Paylaşımda Kızılelma'nın geliştirme modeline kanatların takıldığı görüldü. Peki insansız savaş uçağı Kızılelma'nın özellikleri neler? Harp sahasında dengeleri nasıl değiştirecek? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında anlattı.

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