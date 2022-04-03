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Haberler Galeri Kızılelma’nın özellikleri neler? Abdullah Ağar A Haber'de anlattı: MİUS'la geri dönüşsüz planlar yapılabilecek! En önemli özelliği...

Kızılelma’nın özellikleri neler? Abdullah Ağar A Haber'de anlattı: MİUS'la geri dönüşsüz planlar yapılabilecek! En önemli özelliği...

Son dakika haberi... Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ile ilgili heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Paylaşımda Kızılelma'nın geliştirme modeline kanatların takıldığı görüldü. Peki insansız savaş uçağı Kızılelma'nın özellikleri neler? Harp sahasında dengeleri nasıl değiştirecek? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 03.04.2022 12:47 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 12:49
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Kızılelma’nın özellikleri neler? Abdullah Ağar A Haber’de anlattı: MİUS’la geri dönüşsüz planlar yapılabilecek! En önemli özelliği...

Yeni insansız savaş uçağı, Bayraktar Kızılelma'nın kanatları takıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kızılelma’nın özellikleri neler? Abdullah Ağar A Haber’de anlattı: MİUS’la geri dönüşsüz planlar yapılabilecek! En önemli özelliği...

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kızılelma'nın son halinin resimlerine de yer vererek, "Kızılelma kanadını yeni takıp aramıza katılınca, hemen resim çekilelim dedik" ifadelerini kullandı.

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Kızılelma’nın özellikleri neler? Abdullah Ağar A Haber’de anlattı: MİUS’la geri dönüşsüz planlar yapılabilecek! En önemli özelliği...

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kızılelma'nın son halinin resimlerine de yer vererek, "Kızılelma kanadını yeni takıp aramıza katılınca, hemen resim çekilelim dedik" ifadelerini kullandı.

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Kızılelma’nın özellikleri neler? Abdullah Ağar A Haber’de anlattı: MİUS’la geri dönüşsüz planlar yapılabilecek! En önemli özelliği...

20 Temmuz 2021 tarihinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram hediyesi olarak paylaşılan Bayraktar Kızılelma'nın ilk prototipinin üretim geliştirme modeli entegrasyon hattına girdi.

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Kızılelma’nın özellikleri neler? Abdullah Ağar A Haber’de anlattı: MİUS’la geri dönüşsüz planlar yapılabilecek! En önemli özelliği...

5,5 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Bayraktar Kızılelma, 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip.