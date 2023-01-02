Baykal-Kılıçdaroğlu görüşmesinin arka planı! A Haber'de çarpıcı iddialar: "Baykal kardeşler birbirine düştü bu bir taciz ziyaretidir"

Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta, kendisinden önceki CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı evinde ziyaret etmişti. Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın CHP'yi hedef alan ağır söylemlerinin gölgesinde geçen görüşmeden servis edilen fotoğraf tartışmalara neden olmuştu. CHP'ye yakın gazeteciler ve medya, yüzü asık olan Baykal'ın Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini iddia etmişti. Gelişmeye ilişkin A Haber canlı yayınına bağlanan Baykal'ın en yakınındaki isimlerden Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, "Bu bir taciz, baskı ziyaretidir. Deniz Bey'in Kemal Bey'e desteği söz konusu değil" diye konuştu. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ise, Aslı Baykal ile Ataç Baykal kardeşler arasında bir gerilim olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin bu doğrultuda planlandığını ifade etti.