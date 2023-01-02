03 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Baykal-Kılıçdaroğlu görüşmesinin arka planı! A Haber'de çarpıcı iddialar: "Baykal kardeşler birbirine düştü bu bir taciz ziyaretidir"

Baykal-Kılıçdaroğlu görüşmesinin arka planı! A Haber'de çarpıcı iddialar: "Baykal kardeşler birbirine düştü bu bir taciz ziyaretidir"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.01.2023 22:58
Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta, kendisinden önceki CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı evinde ziyaret etmişti. Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın CHP'yi hedef alan ağır söylemlerinin gölgesinde geçen görüşmeden servis edilen fotoğraf tartışmalara neden olmuştu. CHP'ye yakın gazeteciler ve medya, yüzü asık olan Baykal'ın Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini iddia etmişti. Gelişmeye ilişkin A Haber canlı yayınına bağlanan Baykal'ın en yakınındaki isimlerden Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, "Bu bir taciz, baskı ziyaretidir. Deniz Bey'in Kemal Bey'e desteği söz konusu değil" diye konuştu. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ise, Aslı Baykal ile Ataç Baykal kardeşler arasında bir gerilim olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin bu doğrultuda planlandığını ifade etti.
Bay Kemal gemileri yaktı! Adaylığını duyuruyor
Bay Kemal gemileri yaktı! Adaylığını duyuruyor
Baykal-Kılıçdaroğlu görüşmesinin arka planı!
Baykal-Kılıçdaroğlu görüşmesinin arka planı!
İşte en güncel seçim anketi!
İşte en güncel seçim anketi!
Emekli ve memur zamlarında net oran verdi
Emekli ve memur zamlarında net oran verdi
Enver Aysever’den İYİ Parti’ye ’anket’ salvosu
Enver Aysever'den İYİ Parti'ye 'anket' salvosu
Göz gözü görmeyecek!
Göz gözü görmeyecek!
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten MYK sonrası açıklamalar...
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MYK sonrası açıklamalar...
Yunanistan’ın zulmü Türk İHA’larına yansıdı
Yunanistan'ın zulmü Türk İHA'larına yansıdı
Ertuğrul Özkök’ten ’Erdoğan’ itirafı
Ertuğrul Özkök'ten 'Erdoğan' itirafı
Avrupa’nın en uzun çift tüp karayolu
Avrupa’nın en uzun çift tüp karayolu
10 PKK’lı etkisiz hale getirildi
10 PKK'lı etkisiz hale getirildi
AK Parti’de 2023’ün ilk MYK’sı!
AK Parti’de 2023’ün ilk MYK’sı!
Daha Fazla Video Göster