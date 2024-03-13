Bavul dolusu paranın kaynağı ne? İstanbul yarışında kim önde?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in para destelerini sayarken çekilen görüntüleri kamuoyunun gündemine oturdu. CHP, para trafiğine 'bağış' süsü vermeye çalışırken tepki çeken görüntüler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gerçeğin aydınlatılması için soruşturma başlattı. Öte yandan yerel seçim çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Siyasetin sıcak gündemini A Haber canlı yayınına katılan iletişim uzmanı Prof. Dr. Zakir Avşar değerlendirdi.

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