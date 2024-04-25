25 Nisan 2024, Perşembe
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Batman'da DEM Parti il binasına terör baskını!
Batman’da yürütülen bir terör soruşturması kapsamında, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) il binasında arama yapıldı. Arama sırasında birçok örgütsel doküman, terör örgütü mensuplarının poster ve afişleri ile yasa dışı kitaplar ele geçirildi.