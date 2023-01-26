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Batı güdümlü 6'lı ittifakta kriz! İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta’dan 'Hazine ve Maliye'yi ayırırız' çıkışı

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Giriş: 26.01.2023 01:05
Başkan Erdoğan’ın 14 Mayıs’ı işaret ettiği 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için az bir süre kaldı. Türkiye’nin kaderini şekillendirecek bu süreçte Cumhurbaşkanı adayını henüz açıklayamayan ve HDP’nin de gizli ittifakı olduğu 6'lı muhalif masa birbirine girmiş durumda. Daha seçime girmeden koalisyon pazarlıklarında kavgaya girişen Batı destekli masa üyelerinin krizi perdelemek için bakanlık sayısını artırıp 22 ya da 23'e çıkaracağı da konuşulmakta. Ayrıca İYİ Parti'den kaosu gözler önüne seren bir çıkış geldi. Partinin Grup Başkanvekili Erhan Usta, Halk TV’de yaptığı açıklamada  "Önce aday ortaya çıkacak daha sonra kadro ve bakanlıklar" şeklide konuştu. Usta, yeni bakanlıklar açmayı planladıklarını ifade ederek Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ayrılmasını öngördüklerini bildirdi.
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