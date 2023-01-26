26 Ocak 2023, Perşembe
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Batı güdümlü 6'lı ittifakta kriz! İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta’dan 'Hazine ve Maliye'yi ayırırız' çıkışı
Başkan Erdoğan’ın 14 Mayıs’ı işaret ettiği 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için az bir süre kaldı. Türkiye’nin kaderini şekillendirecek bu süreçte Cumhurbaşkanı adayını henüz açıklayamayan ve HDP’nin de gizli ittifakı olduğu 6'lı muhalif masa birbirine girmiş durumda. Daha seçime girmeden koalisyon pazarlıklarında kavgaya girişen Batı destekli masa üyelerinin krizi perdelemek için bakanlık sayısını artırıp 22 ya da 23'e çıkaracağı da konuşulmakta. Ayrıca İYİ Parti'den kaosu gözler önüne seren bir çıkış geldi. Partinin Grup Başkanvekili Erhan Usta, Halk TV’de yaptığı açıklamada "Önce aday ortaya çıkacak daha sonra kadro ve bakanlıklar" şeklide konuştu. Usta, yeni bakanlıklar açmayı planladıklarını ifade ederek Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ayrılmasını öngördüklerini bildirdi.