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Başörtüsüne anayasal güvence geliyor: AK Parti ve MHP’nin önerisi TBMM’deki Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi

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Giriş: 24.01.2023 19:24
AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu ve başörtüsüne anayasal güvence getiren teklifinin 1. maddesi madde TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. CHP ve İYİ Parti'nin "dini inancı sebebiyle" ifadesinin tekliften çıkarılmasını istediği önerge ise AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Bu karar sonrası CHP ve İYİ Partili isimler salonu apart topar terk etti.
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