Başkan Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: 3 GSM operatörü, depreme karşı ortak hat kuracak |Video

Son dakika haberi: Başkan Yardımcısı Oktay açıklamalarda bulunuyor. Oktay, "3 GSM operatörü, depreme karşı ortak hat kuracak. Yıkılabilecek binalardaki baz istasyonları kaldırılacak." dedi. İşte Oktay'ın açıklamalarının detayları...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay AFAD'da açıklamalarda bulundu.

Oktay, "Asıl ses iletişimi; internet üzerinden yapılan iletişim. Buraya kaymamız gerekiyor bizim. Dolayısıyla bununla ilgili de üç operatörün bir araya gelerek ortak bir hat kurmaları; belki AFAD bünyesinde olacak, ücretsiz olacak. Afet anında sadece bu hattı kullanıyor olmaları... Kısmet olursa bu da bir üç aylık süre içerisinde bu hat ortak olarak bir şekilde hayata geçiriliyor olacak." dedi.