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24.09.2019

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki kapanış konuşması büyük beğeni aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda tarihi bir konuşmaya imza attı. Suriye krizinden Kıbrıs meselesine, İsrail-Filistin sorunundan küresel barışa kadar tüm problemlere değinen Başkan Erdoğan, konuşmasını, "Herkes için özgürlük... Herkes için barış... Herkes için refah... Herkes için adalet... Herkes için huzurlu ve güvenli bir gelecek..." şeklinde tamamladı.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu Görüşmeleri devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla başladı. Başkan Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya önemli mesajlar verdi.

"HUZURLU VE GÜVENLİ BİR GELECEK"

Pek çok konuya değinen Başkan Erdoğan, yaklaşık 35 dakika süren konuşmasını tarihi bir cümleyle ile noktaladı.

Konuşmasını resmi Twitter hesabından da paylaşan Erdoğan kapanış konuşmasında, "Herkes için özgürlük... Herkes için barış... Herkes için refah... Herkes için adalet... Herkes için huzurlu ve güvenli bir gelecek..." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu sözleri, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni alırken, devlet ve hükümet başkanları tarafından da büyük alkış aldı.

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