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24.09.2019

Başkan Erdoğan: Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu!

BM 74.Genel Kurulu'nda Suriye ve muhtelif birçok yerdeki mülteci sorunundan bahseden Başkan Erdoğan, Dünyanın yüzüne Aylan bebek gerçeğini vurdu. Erdoğan, ''Türkiye 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Bunun 3 milyon 650 binini Suriye'den gelenler oluşturuyor. Son 8 yılda sığınmacılar için 40 milyar dolar harcadık. AB'den bize gelen destek 3 milyar Euro'dur. Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün aynı durum sizin de başınıza gelebilir. Suriye'de kalıcı siyasi çözüme ulaşıldığında bu ülkenin toprak bütünlüğünü de kendiliğinden tesis edilmiş olacak.'' ifadelerini kullandı.

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