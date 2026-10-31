Polonya’da yargı krizi: Cumhurbaşkanı uçağını havada geri çevirdi, sokaklar karıştı!

Polonya'da Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski ve Yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin mahkemenin çalışmasını engelledikleri gerekçesiyle bir ay süreyle açığa alınması, ülkeyi tarihi bir krizin eşiğine sürükledi. Senegal'e resmi ziyarete giden Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki İspanya semalarındayken uçağını geri çevirip Varşova'ya yönelirken; muhalefetin sokağa çıkma çağrısıyla mahkeme önünde toplanan kalabalıklar arasında gerginlik tırmandı, polis binaya girmeye çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Meydanlarda bir tarafta protestocuların toplanması diğer tarafta ise havai fişeklerle kutlamaların yapılması iç çatışma endişelerini artırırken, Avrupa geneline yayılan siyasi ve ekonomik kaos dalgasını A Haber canlı yayınında Gazeteci Bercan Tutar ve Mahmut Övür değerlendirdi.