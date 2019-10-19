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19.10.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Nuri Pakdil'e ahde vefa! Kürsüden Fatiha okuttu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde konuşmaya başladığı anlarda "Abim" dediği usta yazar Nuri Pakdil için kürsüden Fatiha okuttu. Başkan Erdoğan, "Kudüs aşığı, Nuri Pakdil abimizin üstadımızın bugün inşallah defni yapılacak. Ruhuna birer Fatiha okumaya sizleri davet ediyorum." dedi.
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