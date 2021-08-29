30 Ağustos 2021, Pazartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim tilaveti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek'te Saraybosna'nın kalbi olarak bilinen Başçarşı Meydanı'nda bulunan Gazi Hüsrevbey Camii'nin açılışına katıldı. Başkan Erdoğan açılışını yaptığı camide Kur'an-ı Kerim okudu. Erdoğan'ın Kur'an okuduğu anlar camide bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi.