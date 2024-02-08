Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Adıyaman'da önemli açıklamalar: Bütün günahı Bay Kemal'e yüklediler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesindeki ziyaretlerine devam ederken bugün Adıyaman'da bin 798 konutun kura ve anahtar teslim törenine katıldı. Başkan Erdoğan yıl sonuna kadar 32 bin konutun daha teslim edileceğini ifade ederken muhalefete yönelik eleştirilerde de bulundu. Başkan Erdoğan "Bütün günahı Bay Kemal'e yüklediler" ifadelerini kullanırken ilk hançeri de onun sırtında taşıdığı uyanıkların vurduğunu belirtti.

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