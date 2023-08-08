Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 14. Büyükelçiler Konferansı programında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "14. Büyükelçiler Konferansı"nda katılımcılara önemli açıklamalarda bulundu. Terör örgütlerinin eylemleri karşısında geri adım atmadıklarını belirten Erdoğan, "Bin yıllık tarihimizde karşımıza çıkanlar değişti kullandıkları aparatlar değişti ama niyetler hiçbir zaman değişmedi." dedi. Türkiye'nin sahada ve masada güçlü olması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Bölgemizdeki ve ötesindeki gelişmelere müdahil oluyoruz. Türkiye, uluslararası ilişkilere damgasını vuran, birçok kritik başlıkta dahli aranan, tavrı yakından takip edilen oyun kurucu bir ülke haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.