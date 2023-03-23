23 Mart 2023, Perşembe
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Türk siyasetini marjinal ellerle dizayn etme emellerini boşa çıkartacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’taki Şehit Aileleri, Gaziler ve Depremzedelerle İftar Buluşması'nda konuştu. Güçlü Türkiye için net mesaj veren Başkan Erdoğan, "Son terörist de ülkemiz ve milletimiz için tehdit unsuru olmaktan çıkarılana dek operasyonlarımız sınırlarımızın içinde ve dışında devam edecektir." dedi. Diğer yandan Başkan Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri için HDP ile kirli ittifaka girişen 6’lı koalisyona yüklenerek "Türk siyasetini marjinal ellerle dizayn etme emellerini hep beraber boşa çıkartacağız. Masa etrafında ülkemizin geleceğini karartma gayretlerini 14 Mayıs'ta hep beraber boşa çıkartacağız. Birilerinin koltuk uğruna Kandil'in ya da Edirne'nin kapısında nöbet tutması sizi karamsarlığa sürüklemesin." şeklinde konuştu.