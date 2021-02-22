Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Durmak yok gollere devam!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Durmak yok gollere devam" ifadesini Türk Bayrağı ile birlikte paylaştı. Erdoğan'ın paylaşımında şut çekerken bir hareketli görseli de yer aldı. Başkan Erdoğan bugün Göztepe Gürsel Aksel Stadı'na geçerek incelemelerde bulunurken AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın koruduğu kaleye penaltı atışı kullanmıştı.