Başkan Recep Tayyip Erdoğan: İstanbul’a sevdamız bitmez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İstanbul'a sevdalarının bitmeyeceğini söylerken büyük düşünmeyi kendilerine İstanbul'un öğrettiğinin altını çizdi. Erdoğan Fatih Sultan Mehmet'in emanetine sahip çıkacaklarını vurguladı.