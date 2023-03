Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak’tan kritik açıklamalar

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Ankara’ya geldi. Resmi karşılama ardından iki lider görüşme gerçekleştirdi. İkili temaslar sonrası Başkan Erdoğan ve Katalin Novak ortak basın toplantısı düzenledi. İkili ilişkilerde ve her alanda güçlü ilerleme mesajı veren Başkan Erdoğan, "Şu an itibarıyla TANAP'tan Macaristan'a doğal gaz verilmesi konusunda Azerbaycan ile her türlü desteğe vermeye hazırız" dedi. AB meselesine de konuşmasında vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Macaristan'ın Türkiye-AB ilişkilerindeki olumlu gündemin ilerletilmesine matuf desteğini artırarak sürdürmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verdi. Başkan Erdoğan'ın ardından söz alan Novak ise "Türkiye, Macaristan'ın enerji güvenliği konusunda vazgeçilmez öneme sahiptir. Türk Akımı'na ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.