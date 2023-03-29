29 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak’tan kritik açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak’tan kritik açıklamalar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.03.2023 20:16
Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Ankara’ya geldi. Resmi karşılama ardından iki lider görüşme gerçekleştirdi. İkili temaslar sonrası Başkan Erdoğan ve Katalin Novak ortak basın toplantısı düzenledi. İkili ilişkilerde ve her alanda güçlü ilerleme mesajı veren Başkan Erdoğan, "Şu an itibarıyla TANAP'tan Macaristan'a doğal gaz verilmesi konusunda Azerbaycan ile her türlü desteğe vermeye hazırız" dedi. AB meselesine de konuşmasında vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Macaristan'ın Türkiye-AB ilişkilerindeki olumlu gündemin ilerletilmesine matuf desteğini artırarak sürdürmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verdi. Başkan Erdoğan'ın ardından söz alan Novak ise "Türkiye, Macaristan'ın enerji güvenliği konusunda vazgeçilmez öneme sahiptir. Türk Akımı'na ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan ile Novak’tan açıklamalar
Başkan Erdoğan ile Novak’tan açıklamalar
İnce’den Kılıçdaroğlu’na gönderme
İnce'den Kılıçdaroğlu'na gönderme
Erdoğan’dan Novak’a resmi karşılama
Erdoğan'dan Novak'a resmi karşılama
14 Mayıs’a doğru vatandaş ne düşünüyor?
14 Mayıs'a doğru vatandaş ne düşünüyor?
İYİ Parti’de istifalar sürecek mi?
İYİ Parti’de istifalar sürecek mi?
Akşener’den tartışılacak açıklamalar
Akşener’den tartışılacak açıklamalar
Ağıralioğlu İYİ Parti’den neden istifa etti?
Ağıralioğlu İYİ Parti'den neden istifa etti?
’’Cumhur İttifakı yüzde 50 bandında’’
''Cumhur İttifakı yüzde 50 bandında''
Yavuz Ağıralioğlu neden istifa etti?
Yavuz Ağıralioğlu neden istifa etti?
Başkan Erdoğan’dan BBP’ye ziyaret
Başkan Erdoğan'dan BBP'ye ziyaret
Temmuzda asgari ücrete ara zam var
"Temmuzda asgari ücrete ara zam var"
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Daha Fazla Video Göster