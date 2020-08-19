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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Dayatılmaya çalışılan “Sevr”e boyun eğemeyiz

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Giriş: 19.08.2020 21:46
Güncelleme:19.08.2020 21:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından Doğu Akdeniz gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr’i yırtıp atmışsak, bugün de Doğu Akdeniz’de ülkemize dayatılmaya çalışılan “Sevr”e boyun eğemeyiz." ifadelerine yer verdi.
Dayatılmaya çalışılan “Sevr”e boyun eğemeyiz
Dayatılmaya çalışılan “Sevr”e boyun eğemeyiz
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