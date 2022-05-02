02 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nde cemaate hitap etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nde cemaate hitap etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.05.2022 07:16
Güncelleme:02.05.2022 07:27
Bugün sabah saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını kılmak için Büyük Çamlıca Camii'ne geçti. Başkan Erdoğan namaz sonrası burada cemaate hitap etti.

Bugün sabah saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını kılmak için Büyük Çamlıca Camii'ne geçti. Başkan Erdoğan namaz sonrası burada cemaate hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dini bayramlarımız kardeşliğin birliğin beraberliğin tavan yaptığı günlerdir. Buna çok çok muhtaç olduğumuz dönemdeyiz ve böyle bir dönemde şuanda hamd olsun İstanbulumuzun en büyük camiinde bir araya geldik. Burada kardeşliğimizi teyid ediyoruz. Rabbim bu birlikteliğimizi daim kılsın. Sıkıntıları yaşadığımız bir dönemdeyiz. Rabbim kardeşliğimizi ziyade eylesin ve bu dua bu temenni iiçerisinde nice bayramlara kavuşmayı rabbim bizlere lütfetsin. İnşallah bir dahaki bayramı bir taraftan Çamlıca bir taraftan şimdi Barbaros Hayreddin Paşa Camii de inşallah yetişir orada da bu bayram namazları kılmayı lütfetsin. Bu gayret içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız kardeşliğimizin ziyade olması için de dualarımıza devam edeceğiz. Sizler de bizlere dua edin. Bizler de sizlere dua ediyoruz. Rabbimin lütfu ila bu işleri başaracağız.

Başkan Erdoğan cemaate hitap etti
Başkan Erdoğan cemaate hitap etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda iftara katıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda iftara katıldı
2023 seçimleri son anket sonucu! O partide şaşırtan yükseliş!
2023 seçimleri son anket sonucu! O partide şaşırtan yükseliş!
Kemal Kılıçdaroğlu kime yolumdan çekilin dedi?
Kemal Kılıçdaroğlu kime "yolumdan çekilin" dedi?
Başkan Erdoğan’dan İşçilerle İftar Buluşması programında önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan İşçilerle İftar Buluşması programında önemli açıklamalar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Adıyaman’da sağanak yağış sonrası araçlar su altında kaldı.
Adıyaman'da sağanak yağış sonrası araçlar su altında kaldı.
Hükümetlerin büyük sınavı
Hükümetlerin büyük sınavı
Çelik kanatların öncü gücü
Çelik kanatların öncü gücü
Maltepe’de 1 mayıs coşkusu
Maltepe'de 1 mayıs coşkusu
Taksim’de 1 Mayıs hareketliliği
Taksim'de 1 Mayıs hareketliliği
164 kişi gözaltına alındı
164 kişi gözaltına alındı
Daha Fazla Video Göster