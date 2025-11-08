08 Kasım 2025, Cumartesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bakü’de! İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Giriş: 08.11.2025 17:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü Töreni kapsamında bulunduğu Bakü’de temaslarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, askeri geçit töreninin ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asım Munir de hazır bulundu.
