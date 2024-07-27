Başkan Recep Tayyip Erdoğan baba ocağında! Afet konutlarını teslim edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenecek toplu açılış törenine ve bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi. Başkan Erdoğan, Rize'de afet sonrası ve kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen 368 konut ile 31 dükkânı bugün hak sahiplerine teslim edecek.