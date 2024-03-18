Başkan Recep Tayyip Erdoğan 18 Mart Zaferi'nin yıldönümü programında konuştu: Milletimiz son dönemdeki sınamalarda vakur duruş sergiledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 109. Yıldönümü Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan ülkede yaşanan her olayın gerisindeki maskeleri kaldırdıklarında hep aynı yüzleri gördüklerinin altını çizdi. Erdoğan ayrıca konuşmasında "Türkiye ve Türk milleti olarak Çanakkale'de hangi mücadeleyi verdiysek bugün de farklı görünümler ve araçlar altındaki sinsi saldırılara karşı benzer bir duruş sergiliyoruz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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