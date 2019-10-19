Başkan Erdoğan'ın Trump'a sorduğu soru düğümü çözdü: Sen El-Kaide ile masaya oturur musun?

Türkiye ile terör örgütü YPG arasında arabuluculuk teklifinde bulunan Trump, görüşmeleri çıkmaza sokmuşken Erdoğan'ın Trump'a sorusu düğümü çözdü. Erdoğan, Trump ile yaptığı görüşmede "Sen El-Kaide ile görüşür müsün?" diye sordu. Bunun üzerine Trump arabuluculuktan vazgeçerek A Takımı'nı Türkiye'ye gönderdi.