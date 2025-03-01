Başkan Erdoğan’ın terörle mücadelesi! “2016 topunuz gelin” demişti hepsini bitirdi

Terör örgütleri PKK, PKK, DAEŞ ve devletin her kademesine sızan FETÖ. Türkiye son 40 yıldır terörle mücadele ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tüm terör örgütlerine "Topunuz gelin" demişti. Bu açıklamanın üzerinden 9 yıl geçti. Türkiye o günden sonra yeni bir güvenlik konseptine geçti. Terörü kaynağında bertaraf etme strateji ise terör örgütlerine çok ciddi darbe vurdu. Şimdi o terör örgütlerinden bazıları bertaraf edildi. Bazıları ise eylem yapamaz hale getirildi.

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