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11.02.2020
Başkan Erdoğan'ın sorduğu Ordu sahildeki 17 katlı binanın yıkımına başlandı | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldiği istişare toplantısında sorduğu Ordu’da kumsal üzerinde inşa edilen 3 bloklu gökdelen için mahkemeden yıkım kararı çıktı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde, deniz kenarında bulunan üst ölçekli yapıların yıkımına başlandı.
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