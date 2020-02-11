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11.02.2020

Başkan Erdoğan'ın sorduğu Ordu sahildeki 17 katlı binanın yıkımına başlandı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldiği istişare toplantısında sorduğu Ordu’da kumsal üzerinde inşa edilen 3 bloklu gökdelen için mahkemeden yıkım kararı çıktı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde, deniz kenarında bulunan üst ölçekli yapıların yıkımına başlandı.

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