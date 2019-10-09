Başkan Erdoğan'ın sesinden işte o şiir! Bakan Albayrak sosyal medyadan paylaştı |Video

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde. Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" dedi. Öte yandan Bakan Albayrak, Başkan Erdoğan'ın sesinden Zeytin Dalı Harekatı şiiriyle #BarışPınarıHarekatı etiketiyle yeniden paylaşarak destek verdi.

İŞTE AFRİN'DE YAPILAN ZEYTİN DALI HAREKATI İÇİN YAZILAN O ŞİİR

"Mekke'den iman, Anadolu'dan aşk almışız

Elimizde bayrağımız, dilimizde tekbirimiz

Peygamberin kavline fedadır canımız

Korkma buyruğudur rehberimiz

Haktan çağrısından korkmayan orduyuz

Sınırlarımızda kanla vatan yazıldı

Böyle bir destan ki bu aşar afakı

Haykırır Cudi'den Kandil'ine dağları

Açılır El Bab'ından Afrin'ine ovaları

Ölümü öldürenlere göndeririz selamı

Tek millet, tek bayrak zülfikar olsun

Tek vatan tek devlet payidar olsun

Hedef Kızılelma herkese aşikar olsun

Akif'in 'Korkma' nidası bize didar olsun

Korkusuz ordumuz bunu arşa duyursun"