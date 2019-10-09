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Bakan Berat Albayrak'tan Zeytin Dalı Harekatı şiiriyle Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
ALBAYRAK'TAN ZEYTİN DALI HAREKATI ŞİİRİYLE DESTEK

Hazine ve Maliye Bakanı , hakkında açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde. Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı , hakkında resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.

Operasyonu destekleyen Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde. Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" ifadelerine yer verdi.

BAKAN ALBAYRAK ZEYTİN DALI HAREKATI İÇİN YAZILAN ŞİİRLE DESTEK VERDİ

Bakan Albayrak, "Tek millet, tek bayrak zülfikar olsun. Tek vatan tek devlet payidar olsun. Hedef Kızılelma herkese aşikar olsun. Akif'in "Korkma" nidası bize didar olsun. Korkusuz ordumuz bunu arşa duyursun..."

Başkan Erdoğan'ın sesinden işte o şiir! Bakan Albayrak sosyal medyadan paylaştı |Video BAŞKAN ERDOĞAN'IN SESİNDEN İŞTE O ŞİİR! BAKAN ALBAYRAK SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI |VİDEO

İŞTE AFRİN'DE YAPILAN ZEYTİN DALI HAREKATI İÇİN YAZILAN O ŞİİR

"Mekke'den iman, Anadolu'dan aşk almışız

Elimizde bayrağımız, dilimizde tekbirimiz

Peygamberin kavline fedadır canımız

Korkma buyruğudur rehberimiz

Haktan çağrısından korkmayan orduyuz

Sınırlarımızda kanla vatan yazıldı

Böyle bir destan ki bu aşar afakı

Haykırır Cudi'den Kandil'ine dağları

Açılır El Bab'ından Afrin'ine ovaları

Ölümü öldürenlere göndeririz selamı

Tek millet, tek bayrak zülfikar olsun

Tek vatan tek devlet payidar olsun

Hedef Kızılelma herkese aşikar olsun

Akif'in 'Korkma' nidası bize didar olsun

Korkusuz ordumuz bunu arşa duyursun"

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Abdulhalim Eke Abdulhalim Eke

Bu milletin her bir neferi ayrı ayrı kahraman,Şanınız yücelsin, ömrünüz sağlıkla uzasın,

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 09.10.2019 22:09
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