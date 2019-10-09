Bakan Berat Albayrak'tan Zeytin Dalı Harekatı şiiriyle Barış Pınarı Harekatı'na destek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde. Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Barış Pınarı Harekatı hakkında resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.
Operasyonu destekleyen Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde. Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" ifadelerine yer verdi.
BAKAN ALBAYRAK ZEYTİN DALI HAREKATI İÇİN YAZILAN ŞİİRLE DESTEK VERDİ
Bakan Albayrak, "Tek millet, tek bayrak zülfikar olsun. Tek vatan tek devlet payidar olsun. Hedef Kızılelma herkese aşikar olsun. Akif'in "Korkma" nidası bize didar olsun. Korkusuz ordumuz bunu arşa duyursun..."
İŞTE AFRİN'DE YAPILAN ZEYTİN DALI HAREKATI İÇİN YAZILAN O ŞİİR
"Mekke'den iman, Anadolu'dan aşk almışız
Elimizde bayrağımız, dilimizde tekbirimiz
Peygamberin kavline fedadır canımız
Korkma buyruğudur rehberimiz
Haktan çağrısından korkmayan orduyuz
Sınırlarımızda kanla vatan yazıldı
Böyle bir destan ki bu aşar afakı
Haykırır Cudi'den Kandil'ine dağları
Açılır El Bab'ından Afrin'ine ovaları
Ölümü öldürenlere göndeririz selamı
Tek millet, tek bayrak zülfikar olsun
Tek vatan tek devlet payidar olsun
Hedef Kızılelma herkese aşikar olsun
Akif'in 'Korkma' nidası bize didar olsun
Korkusuz ordumuz bunu arşa duyursun"
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Bu milletin her bir neferi ayrı ayrı kahraman,Şanınız yücelsin, ömrünüz sağlıkla uzasın,cevapla 09.10.2019 22:09
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