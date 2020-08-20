Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerli ve milli güneş fabrikasının açılış töreninde Cuma günü bir müjde vereceğini açıkladı. Peki Başkan Erdoğan’ın yarın açıklayacağı müjde ne olabilir? A Haber ekipleri bu soruyu vatandaşlara sordu. İşte vatandaşların ‘müjde’ tahminleri…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerli ve milli güneş fabrikasının açılış töreninde Cuma günü bir müjde vereceğini açıkladı. Peki Başkan Erdoğan'ın yarın açıklayacağı müjde ne olabilir? A Haber ekipleri bu soruyu vatandaşlara sordu. İşte vatandaşların 'müjde' tahminleri…

*Bence tek kelimeyle petrol diyorum.

*Doğal gaz da olabilir petrol da olabilir ama bir ihtimal de aşı çalışmaları da olabilir.

*Akdeniz'de sondaj çalışmaları var. Ülkemizde güzel şeyler oluyor. Petrol olabilir.

*Benim gönlümden aşı geçiyor.

*İnşallah Akdeniz'de petrol ya da doğal gazdır gönlümden o geçiyor.

*Akdeniz'de sanırım petrol bulmuş olabiliriz. Bu da bizim için önemli. Dış ülkelere daha az imkan veririz bu sayede.

*Doğal gaz. Çünkü Yunanistan ile olan gerilimden dolayı ben oraya endeksliyorum olayı. O daha önemli diyorum bizim için.

*Cumhurbaşkanımızın müjdelerinden en güzellerinden birisi Ayasofya'nın ibadete açılmasıydı. Şimdiki ikinci beklediğim müjde açıkçası Doğu Akdeniz'deki petrol arayışımız güzel sonuçlar vermiştir diye düşünüyorum.

*Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği müjde Covid-19 ile ilgili olabilir.

*Şu anda bütün dünyanın başına dert olmuş bir hastalık var Covid-19 ben bununla ilgili bir gelişme olduğunu düşünüyorum.

*Vergi borçlarının silinmesi olabilir.



*Yerli araba ile ilgili bir şeyler olabilir.

*İşsizlere iş kapısı açmak için müjde olabilir.