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11.11.2019

Başkan Erdoğan'ın "Gezicilere" sert çıkmıştı! İşte Türkiye’nin 'yeşil' dönüşümü...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü “11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” Programı kapsamında Ankara'da yapılan törende önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 11 milyon fidanın toprakla buluşturulduğu “Geleceğe Nefes Etkinliği” üzerinden Gezi Parkı provokatörlerini hedef aldı ve “Burada ağaçlandırma yapıyoruz. Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar nerede? Hiçbiri ortada yok." sorusunu sordu. Başkan Erdoğan’ın bu dikkat çeken mesajı ardından akıllara “Türkiye’nin ‘yeşil’ dönüşümü” nasıl gerçekleşti?” sorusu akıllara geldi. Peki, Türk Orman Teşkilatı’nın ağaçlandırma çakışmaları neler? İşte bazı bölgelerdeki ağaçlandırma çalışmalarından elden edilen büyük başarı tablosu...
Başkan Erdoğan’dan sözde çevrecilere sert tepki: Geziciler neredesiniz! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SÖZDE ÇEVRECİLERE SERT TEPKİ: GEZİCİLER NEREDESİNİZ!

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