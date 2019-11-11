11 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
11.11.2019

Başkan Erdoğan’dan sözde çevrecilere sert tepki: Geziciler neredesiniz!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü “11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” Programı kapsamında Ankara'da yapılan törende önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "11 milyon fidan ve ağacı geleceğe nefes olması ümidiyle toprakla buluşturuyoruz. Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye ortaya çıkarmaktır" dedi. Sözde çevrecilere sert tepki gösteren Erdoğan, "Burada ağaçlandırma yapıyoruz. Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar nerede? Hiçbiri ortada yok." şeklinde konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Başkan Erdoğan’dan sözde çevrecilere sert tepki: Geziciler neredesiniz!
Başkan Erdoğan’dan sözde çevrecilere sert tepki: Geziciler neredesiniz!
Geleceğe Nefes kampanyasında dikkat çeken anlar!
"Geleceğe Nefes" kampanyasında dikkat çeken anlar!
Başkan Erdoğan, “Geleceğe Nefes” kampanyasını başlattı
Başkan Erdoğan, “Geleceğe Nefes” kampanyasını başlattı
Diyarbakır'da yükselen feryat yürekleri yaktı!
Diyarbakır'da yükselen feryat yürekleri yaktı!
İşte 'Kıran-5'ten gelen görüntü..
İşte 'Kıran-5'ten gelen görüntü..
Siyanür nedir? Siyanür nasıl temin ediliyor?
Siyanür nedir? Siyanür nasıl temin ediliyor?
Kamışlı'da teröristlerin kullandığı karakolda Suriye bayrakları
Kamışlı'da teröristlerin kullandığı karakolda Suriye bayrakları
Türk savaş gemileri Akdeniz'e indi
Türk savaş gemileri Akdeniz'e indi
CHP'nin delege seçimlerinde kadına şiddet
CHP'nin delege seçimlerinde kadına şiddet
Bakanlık Atatürk'ün o görüntülerini ilk kez yayınladı
Bakanlık Atatürk'ün o görüntülerini ilk kez yayınladı
Başkan Erdoğan: Cumhuriyetimizin lafla istismarını yapmadık
Başkan Erdoğan: Cumhuriyetimizin lafla istismarını yapmadık
Başkan Erdoğan Osmanlı'ya hareket edenlere sert çıktı: Cehalettir gaflettir!
Başkan Erdoğan Osmanlı'ya hareket edenlere sert çıktı: Cehalettir gaflettir!
Daha Fazla Video Göster