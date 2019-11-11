Başkan Erdoğan’dan sözde çevrecilere sert tepki: Geziciler neredesiniz!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü “11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” Programı kapsamında Ankara'da yapılan törende önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "11 milyon fidan ve ağacı geleceğe nefes olması ümidiyle toprakla buluşturuyoruz. Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye ortaya çıkarmaktır" dedi. Sözde çevrecilere sert tepki gösteren Erdoğan, "Burada ağaçlandırma yapıyoruz. Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar nerede? Hiçbiri ortada yok." şeklinde konuştu.