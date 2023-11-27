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Başkan Erdoğan’ın Gazze diplomasisi sürüyor! İbrahim Reisi ile görüştü

A Haber
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Giriş: 27.11.2023 07:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştiridi. Görüşmede Filistinlilere yönelik insani yardım ve kalıcı ateşkes için atılacak adımlar ele alındı. Başkan Erdoğan "İsrail vahşeti karşısında ortak tutum önemli" dedi.
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