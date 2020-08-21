Başkan Erdoğan'ın doğalgaz müjdesi Rusya'da nasıl yankılandı? | A Haber muhabiri canlı yayında anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Tuna-1 alanında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı. Dünya basınında bu açıklama büyük ses getirdi ve önde gelen basın yayın organları son dakika haberi olarak Erdoğan'ın açıklamalarını manşete taşıdı. Peki Başkan Erdoğan'ın açıklamaları Rusya'da nasıl yankılandı? Rus yetkililer konuyla ilgili açıklama yaptı mı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.