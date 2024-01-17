17 Ocak 2024, Çarşamba
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Başkan Erdoğan’ın büyükşehir planı ne? AK Parti yarın Ankara’da 48 ilin adayını açıklayacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçim mesai sürüyor. AK Parti'nin Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının da içinde olduğu 48 ilin adaylarının açıklanacağı tanıtım toplantısı yarın yapılacak. Ankara’da neler konuşuluyor? Hangi isimler öne çıkıyor? Başkan Erdoğan’ın büyükşehir planı ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında uzman isimler değerlendirdi.