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Başkan Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu Aras şiiri İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti

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Giriş: 11.12.2020 22:46
Güncelleme:11.12.2020 22:59
Başkan Erdoğan, dün işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen törende Bahtiyar Vahapzade'nin bir şiirini okudu. Erdoğan'ın okuduğu şiirden rahatsız olan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif' ise "Erdoğan'a Aras'ın kuzeyindeki bölgelerin İran anavatanından zorla ayrılmasına atıfta bulunduğu bilgisi verilmedi" dedi. İşte Başkan Erdoğan'ın okuduğu Aras türküsünün sözleri...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla dün Azerbaycan'daki Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde konuştu.

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN AZERBAYCAN'DA OKUDUĞU ŞİİR

Burada Şair Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" şiirinden bir bölüm okuyan Erdoğan, Karabağ'ı 30 yıllık hasretin ardından ana vatanla buluşturan Azerbaycan ordusunun neferlerini tebrik ederek, onları dualarla cepheye gönderen anaların ellerinden öptüğünü söyledi.

Dün Başkan Erdoğan, "Aras, türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek daha güçlü çıkacaktır" ifadelerini kullanarak, Aras türküsünün sözlerini okudu:

"Aras'ı ayırdılar

Kum ile doldurdular;

Ben senden ayrılmazdım

Zor ile ayırdılar,

Ay Lâçin, can Lâçin,

Men sene kurban Lâçin"

Sözlerine devam eden Erdoğan, "Güzelliğine kurban olduğumuz Laçın artık özgürdür. Laçın gibi, Şuşa gibi Fuzuli, Cebrail, Zengilan Kubatlı, Ağdam ve Kelbecer de artık özgürdür. Bugün büyük mücahid Ahmet Cevat Bey'in ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Nuri Paşa'nın, Enver Paşa'nın Kafkas İslam Ordusunun yiğit neferlerinin ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Azerbaycan şehitlerinin serdarı Mübariz İbrahimov'un ruhunun şâd olduğu gündür" diye konuştu.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF'TEN HADDİNİ AŞAN SÖZLER

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Başkan Erdoğan'ın dün okuduğu şiirden rahatsız oldu. Twitter'dan açıklama yapan Zarif şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bakü'de kötü anlattığı şeyin, Aras'ın kuzeyindeki bölgelerin İran anavatanından zorla ayrılmasına atıfta bulunduğu bilgisi verilmedi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine zarar verdiğinin farkında değil miydi? Kimse sevgili Azerbaycan'ımız hakkında konuşamaz."

Son dakika: İranın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı SON DAKİKA: İRAN'IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ BAKANLI��I'NA ÇAĞRILDI
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