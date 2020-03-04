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04.03.2020

Başkan Erdoğan'ın avukatı açıkladı! CHP'li Engin Özkoç'a hakaret davası açılacak |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmasında "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftira ile lekelemeye çalışan her kim olursa olsun açık ve net söylüyorum; Haysiyetsizdir onursuzdur, şerefsizdir,alçaktır, haindir" açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklama üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bugün Başkan Erdoğan'a yönelik ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP'li vekilin hakaret içerin bu sözlerini yargıya taşıyacaklarını söyledi. A Haber canlı yayınında konuyla ilgili konuşan Aydın, “Yarın CHP’li Engin Özkoç hakkında yollara başvuracağız” dedi.

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