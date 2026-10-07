Başkan Erdoğan'ın Ankara programı: AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı toplantısı ve MYK gündemi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Ekim Çarşamba günü Ankara programı yoğun. Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde milletvekilleriyle Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katılacak, ardından partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek. Ankara kulislerinde ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiası ve partinin 7 Ekim tarihini öne çıkardığı İzmir paylaşımı yakından takip ediliyor.