Başkan Erdoğan'ın adaylığı engellenmek mi isteniyor? İYİ Parti'de 'FETÖ’ itirafları! Millet İttifakı'nda 'isim' tartışması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde aday olamayacağı iddia edildi. Kara propagandaya cevap gecikmedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP lideri Devlet Bahçeli’den "Bu konuda engel yok" mesajı geldi. Öte yandan İYİ Parti'de 'FETÖ' itirafı geldi. Vedat Yenerer, “Biz FETÖ'cü yakınları giremez dedik, hepsi girdi.” ifadelerini kullandı. Millet İttifakı’nda ise vekil paylaşımı ve isim tartışması çıktı. Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Sarı ve Gazeteci Metin Özkan değerlendirdi.

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