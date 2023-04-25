25 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan yeni sözleşmeli öğretmen ataması müjdesi

Başkan Erdoğan'dan yeni sözleşmeli öğretmen ataması müjdesi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.04.2023 12:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı’nda düzenlenen 3 bin 500 engelli öğretmen ataması töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Mayıs ayında 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması yapmayı planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni sözleşmeli öğretmen ataması müjdesi
Yeni sözleşmeli öğretmen ataması müjdesi
Kur’an-ı Kerim okurken gözaltına alındı
Kur'an-ı Kerim okurken gözaltına alındı
Yurdun dört bir yanı demir ağlar ile örüldü
Yurdun dört bir yanı demir ağlar ile örüldü
Nisan ayında hayata geçen dev projeler
Nisan ayında hayata geçen dev projeler
HÜRJET ilk uçuşunu yaptı!
HÜRJET ilk uçuşunu yaptı!
Skandal tehdite sert tepki: Terörist gibi konuşuyor
Skandal tehdite sert tepki: Terörist gibi konuşuyor
Moskova’da 4’lü zirve bugün
Moskova'da 4'lü zirve bugün
ABD’den PKK’ya yeni ziyaret
ABD'den PKK’ya yeni ziyaret
Akar ve Fidan Moskova’da
Akar ve Fidan Moskova’da
PKK ve DEAŞ’a terör operasyonu!
PKK ve DEAŞ'a terör operasyonu!
MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon
MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon
TCG Anadolu yeniden Sarayburnu’nda
TCG Anadolu yeniden Sarayburnu’nda
Daha Fazla Video Göster