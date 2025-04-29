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Başkan Erdoğan’dan Türkiye-İtalya İş Forumu’nda net mesaj: İtalya ile ticaret hedefimiz 40 milyar dolar!

Başkan Erdoğan'dan Türkiye-İtalya İş Forumu'nda net mesaj: İtalya ile ticaret hedefimiz 40 milyar dolar!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.04.2025 19:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-İtalya İş Forumu'nda konuştu. Başkan Erdoğan, 'İhracatımız 20 yılda 20 kattan fazla arttı. Dünya ihracatından aldığımız payı 2'ye katladı. Son 20 yılda 270 milyar dolara yakın uluslararası doğrudan yatırım çektik. Türkiye'deki yabancı sermayeli şirket sayısı 6 binden 80 binin üzerine çıktı. Tüm dünyayı etkileyen enflasyonda kalıcı ve belirgin bir düşüş sürecine girdik.' dedi
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Başkan Erdoğan’dan Türkiye-İtalya İş Forumu’nda net mesaj: İtalya ile ticaret hedefimiz 40 milyar dolar!
Başkan Erdoğan’dan Türkiye-İtalya İş Forumu’nda net mesaj!
Başkan Erdoğan'dan Türkiye-İtalya İş Forumu'nda net mesaj!
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