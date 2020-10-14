14 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan TTB'ye sert tepki: Yapısında değişiklik yapmak zorundayız

Başkan Erdoğan'dan TTB'ye sert tepki: Yapısında değişiklik yapmak zorundayız

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.10.2020 13:48
Güncelleme:14.10.2020 14:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7 ay sonra ilk kez AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. Başkan Erdoğan, "Terörle ilişkili biri nasıl Türk Tabipler Birliği'nin başına getiriliyor? Açıkça Anayasa'ya aykırı faaliyet içindedir. Yapısında değişiklik yapmak zorundayız." diyerek TTB'ye sert çıktı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar Tabipler Birliği gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor? Değerli arkadaşlar bunun adı demokratik bir yaklaşım değildir. Bunun adı terör örgütlerinin sivil toplum kuruluşlarına el koyması hadisesidir.

Biz bunlara hastalarımızı nasıl teslim edeceğiz? Nasıl şifa arayacağız? Teröristten bu beklenir mi? Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere diğer meslek kuruluşlarındaki sorunlar da artık tahammül edilemez seviyeye ulaşmıştır.

TTB, bunun gibi kimi meslek kuruluşları açıkça Anayasa'ya aykırı faaliyet içindedir. Her şeyden önce bu meslek kuruluşlarının yönetimi, söz konusu meslek mensuplarının tamamını temsil etmekten çok uzaktır.

Çoklu Baro Sistemi'nde yapıldığı gibi aynı çalışmayı TTB ve diğer meslek odalarında da yapmak durumundayız. Cumhur İttifakı olarak da çalışmayı başarılı şekilde sürdüreceğimize inanıyorum.

Başkan Erdoğan'dan TTB'ye sert tepki
Başkan Erdoğan'dan TTB'ye sert tepki
Başkan Erdoğan'dan flaş AYM açıklaması
Başkan Erdoğan'dan flaş AYM açıklaması
Başkan Erdoğan'dan duyurdu: Müjdeler geliyor
Başkan Erdoğan'dan duyurdu: Müjdeler geliyor
Olumlu ama yeterli değil! İstifa etmesi gerekiyor
"Olumlu ama yeterli değil! İstifa etmesi gerekiyor"
Ayşenur Arslan FETÖ'cünün tweetini okuyup kahkaha attı!
Ayşenur Arslan FETÖ'cünün tweetini okuyup kahkaha attı!
CHP'li İBB'den İstanbul'a büyük zulüm! Projeleri durdurdular
CHP'li İBB'den İstanbul'a büyük zulüm! Projeleri durdurdular
Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası!
Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası!
Işık” mesajının perde arkasında ne var?
"Işık” mesajının perde arkasında ne var?
Başkan Erdoğan'ın unutulmayan paylaşımı
Başkan Erdoğan'ın unutulmayan paylaşımı
Bir ölür bin diriliriz!
Bir ölür bin diriliriz!
Bombalı araca operasyon kamerada!
Bombalı araca operasyon kamerada!
Darbe imalı paylaşım sonrası AYM'den flaş karar!
Darbe imalı paylaşım sonrası AYM'den flaş karar!
Daha Fazla Video Göster