Başkan Erdoğan'dan TTB'ye sert tepki: Yapısında değişiklik yapmak zorundayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7 ay sonra ilk kez AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. Başkan Erdoğan, "Terörle ilişkili biri nasıl Türk Tabipler Birliği'nin başına getiriliyor? Açıkça Anayasa'ya aykırı faaliyet içindedir. Yapısında değişiklik yapmak zorundayız." diyerek TTB'ye sert çıktı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar Tabipler Birliği gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor? Değerli arkadaşlar bunun adı demokratik bir yaklaşım değildir. Bunun adı terör örgütlerinin sivil toplum kuruluşlarına el koyması hadisesidir.

Biz bunlara hastalarımızı nasıl teslim edeceğiz? Nasıl şifa arayacağız? Teröristten bu beklenir mi? Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere diğer meslek kuruluşlarındaki sorunlar da artık tahammül edilemez seviyeye ulaşmıştır.

TTB, bunun gibi kimi meslek kuruluşları açıkça Anayasa'ya aykırı faaliyet içindedir. Her şeyden önce bu meslek kuruluşlarının yönetimi, söz konusu meslek mensuplarının tamamını temsil etmekten çok uzaktır.

Çoklu Baro Sistemi'nde yapıldığı gibi aynı çalışmayı TTB ve diğer meslek odalarında da yapmak durumundayız. Cumhur İttifakı olarak da çalışmayı başarılı şekilde sürdüreceğimize inanıyorum.