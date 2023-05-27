Başkan Erdoğan'dan TRT'de 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi mesajı: Aydınlık bir geleceğe kapı aralayacaksınız

14 Mayıs 2023 Pazar günkü ilk tur seçimlerde 8'li koalisyondaki rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark atan Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT'deki propaganda konuşmasını yaptı. 28 Mayıs'taki 2. tur seçimler için "Sandıklara gitmeliyiz" mesajı veren Başkan Erdoğan, "Yarın sandık başına gittiğinizde tercihinizi Türkiye Yüzyılı'ndan yana yaparak kendiniz ve evlatlarınız için aydınlık bir geleceğe kapı aralayacaksınız" dedi. Başkan Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken bir diğer kısım ise ekonomiydi. Başkan Erdoğan, ekonomide yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını ifade ederek, "Kira ve gıda fiyatları başta olmak üzere insanımızın günlük hayatını sıkıntıya sokan hayat pahalılığının önüne geçecek tedbirleri alıyoruz. Doğal gaz ve petrol gibi kendi kaynaklarımızın gelirlerini de bu doğrultuda kullanmayı planlıyoruz." mesajını verdi.