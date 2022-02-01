Başkan Erdoğan’dan Trabzon’daki gençlerle buluşma programında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan Trabzon'da Akçaabat Halk Kütüphanesinde gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan Sedef Kabaş'ın kendisi hakkındaki ifadelerine yönelik "Gazeteci kılıklı biri çıktı ağır hakaretlerlede bulundu. Hala çıkıp ifade özgürlüğü kılıfıyla savunmaya kalkıyorlar." ifadelerini kullandı. İBB'yi de ulaşım konusunda eleştiren Erdoğan "Şu anki İBB yönetimi bizim yaptığımız tünelleri kapatıyor." dedi. Diğer yandan Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan krize de değinen Erdoğan, Türkiye'nin hedefinin düşman değil dost kazanmak olduğunu vurguladı. Başkan Erdoğan Rusya ile ikinci nükleer enerji yapabileceklerini de paylaştı. Programın sonunda ise Başkan Erdoğan "İyi ki varsın Eren" filminde çalan "Heyamo" isimli şarkıya eşlik etti.