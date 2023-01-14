14 Ocak 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan TikTok paylaşımı: "Muğla aşkı içimizde hiç bitmeyecek…"

Başkan Erdoğan'dan TikTok paylaşımı: "Muğla aşkı içimizde hiç bitmeyecek…"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.01.2023 22:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bugün Muğla'ya yaptığı ziyarete ilişkin bir klip paylaştı. Erdoğan paylaşımına "Muğla aşkı içimizde hiç bitmeyecek…" notunu düştü. İşte o görüntüler...
Kılıçdaroğlu’ndan ’kriz’ vaadi
Kılıçdaroğlu'ndan 'kriz' vaadi
Başkan Erdoğan’dan TikTok paylaşımı
Başkan Erdoğan'dan TikTok paylaşımı
Akşener’den Erdoğan övgü: Büyük adammış
Akşener'den Erdoğan övgü: "Büyük adammış"
Davutoğlu geri adım attı!
Davutoğlu geri adım attı!
Uslu dururlarsa onlarla işimiz olmaz
"Uslu dururlarsa onlarla işimiz olmaz"
Modern harp teknolojisi: İnsansız ordu!
Modern harp teknolojisi: İnsansız ordu!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
6’lı masanın kirli planını ifşa oldu
6'lı masanın kirli planını ifşa oldu
A Haber Pençe-Kilit operasyon bölgesinde!
A Haber Pençe-Kilit operasyon bölgesinde!
Türkiye’de başörtüsü yasağı süreci!
Türkiye’de başörtüsü yasağı süreci!
Gelişigüzel kullanılan vitaminlere dikkat
Gelişigüzel kullanılan vitaminlere dikkat
6’lı masaya başörtü resti!
6'lı masaya başörtü resti!
Daha Fazla Video Göster