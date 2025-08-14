Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Kronik sorunu çözmek için tarihi fırsat

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir safhaya geçileceğini belirterek süreci özenle yöneteceklerini vurguladı. “Türkiye kronik sorununu çözmek için tarihi fırsat yakaladı, bunun heba edilmesine göz yummayacağız” diyen Erdoğan, Meclis’teki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda CHP’nin gündem dışı taleplerini eleştirerek, “Bu millet affetmez” ifadelerini kullandı.

