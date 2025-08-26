Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı

26 Ağustos 2025, Salı

Giriş: 26.08.2025 15:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muş’ta Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü kutlama programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Suriye’deki tüm kardeş halklar gibi Kürtlerin de huzurunun teminatı Türkiye’dir.” dedi. Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yönünü Ankara’ya ve Şam’a dönenler kazanacak. Kılıç kınından çıkarsa, kelama yer kalmaz. Biz kalıcı barışın yanındayız.”
