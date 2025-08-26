Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muş’ta Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü kutlama programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Suriye’deki tüm kardeş halklar gibi Kürtlerin de huzurunun teminatı Türkiye’dir.” dedi. Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yönünü Ankara’ya ve Şam’a dönenler kazanacak. Kılıç kınından çıkarsa, kelama yer kalmaz. Biz kalıcı barışın yanındayız.”

