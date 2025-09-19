Başkan Erdoğan’dan TEKNOFEST 2025’te soykırımcı Netanyahu’ya Siloam yanıtı: Değil kitabeyi Kudüs’ün tek bir çakıl taşını dahi vermeyiz

19 Eylül 2025, Cuma

Giriş: 19.09.2025 18:21
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'e Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan burada klasikleşen TEKNOFEST pozunu verdikten sonra kürsüde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Netanyahu'nun geçtiğimiz günlerde Siloam Yazıtı ile ilgili yaptığı açıklamaya yanıt verirken; "Kudüs Müslümanların onurudur." dedi. Erdoğan ayrıca yerli ve milli savunma sanayisinin önemine dikkat çekerken; "Kendi ürünlerimizle başarı hikayesi yazıyoruz." dedi..
