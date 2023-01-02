Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Neyzen Niyazi Sayın'ı ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sanatçı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın'ı evinde ziyaret etti. Erdoğan, Sayın'ın sağlık durumu hakkında da bilgi aldı.

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